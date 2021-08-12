Невідомі ледь не пустили під укіс електричку під Одесою
На залізниці знову бешкетують вандали. Група хуліганів вже вдруге за тиждень нападає на електрички. На цей раз постраждав електропоїзд Одеської залізниці. На перегоні Фундукліївка — Цибулеве 10 серпня вандали поклали на колію автопокришки, а коли електричка сповільнилася, розбили вікно у вагоні. Про це повідомила Укрзалізниця.
Як повідомляють залізничники, машиніст встиг скинути швидкість, а тому поїзд не зійшов з рейок через перешкоду. Ніхто з пасажирів не постраждав. На місце була викликана поліція.
Днем раніше в подібну халепу потрапили пасажири поїзда в Києві. В районі станції «Борщагівка» на рейки було покладено дерево. Коли машиніст зупинився, у вікна вагонів полетіло каміння. Судячи з відео в мережі, так «розважалися» підлітки ромської національності, які влаштували поблизу табір.
Нагадаємо, згідно зі статистикою залізничників, були роки, коли на електрички нападали до 300 разів за рік, тобто в середньому мало не кожен день. Дві третини випадків вандалізму — це не просто обмальовування вагонів, а кидання камінням у вікна, руйнування дорожньої інфраструктури, інші ушкодження, небезпечні для пасажирів.
Фото uz.gov.ua348
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter