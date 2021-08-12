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Події

Невідомі ледь не пустили під укіс електричку під Одесою

8:49 12 серпня 2021
електричка

На залізниці знову бешкетують вандали. Група хуліганів вже вдруге за тиждень нападає на електрички. На цей раз постраждав електропоїзд Одеської залізниці. На перегоні Фундукліївка — Цибулеве 10 серпня вандали поклали на колію автопокришки, а коли електричка сповільнилася, розбили вікно у вагоні. Про це повідомила Укрзалізниця.

Як повідомляють залізничники, машиніст встиг скинути швидкість, а тому поїзд не зійшов з рейок через перешкоду. Ніхто з пасажирів не постраждав. На місце була викликана поліція.

Днем раніше в подібну халепу потрапили пасажири поїзда в Києві. В районі станції «Борщагівка» на рейки було покладено дерево. Коли машиніст зупинився, у вікна вагонів полетіло каміння. Судячи з відео в мережі, так «розважалися» підлітки ромської національності, які влаштували поблизу табір.

Нагадаємо, згідно зі статистикою залізничників, були роки, коли на електрички нападали до 300 разів за рік, тобто в середньому мало не кожен день. Дві третини випадків вандалізму — це не просто обмальовування вагонів, а кидання камінням у вікна, руйнування дорожньої інфраструктури, інші ушкодження, небезпечні для пасажирів.

Фото uz.gov.ua

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