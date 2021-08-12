У Києві трагічно загинула учасниця шоу «Панянка-селянка»
У Києві, на житловому масиві Оболонь, де недавно підірвали почтомат, знайшли жорстоко вбитою 34-річну екс-учасницю популярного ТВ-шоу «Панянка-Селянка» Тетяну. Подробиці її вбивства розповіли «Надзвичайні новини» на ICTV.
Так, з'ясувалося, що жінку зарізав її чоловік, з яким вона останнім часом сварилася, і він нібито кидався на дружину зі зброєю.
Після вбивства він довго сидів над її трупом, не наважуючись викликати поліцію, але в підсумку все-таки вийшов з під'їзду і попросив першого зустрічного викликати копів.
За скоєне йому загрожує до 15 років в'язниці.
Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині чоловік зарізав співмешканку і скинув тіло в колодязь .872
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