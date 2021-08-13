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Масштабна пожежа на Одеському НПЗ: згоріли шість автомобілів

10:56 13 серпня 2021
Масштабна пожежа на Одеському НПЗ: згоріли шість автомобілів

Увечері в четвер, 12 серпня, сталася пожежа на території Одеського нафтопереробного заводу, законність націоналізації якого підтвердив суд.

Хоча це підприємство — не функціонує, однак на ньому є чимало легкозаймистих об'єктів. Саме в силу цього, отримавши повідомлення про пожежу, рятувальники оперативно виїхали до місця НП — на Шкодова гору.

«По прибуттю до місця виклику встановили, що горять автомобілі, — повідомили в регіональному главку ГСЧС. — Вогонь на той час поширився на площу понад 70 квадратних метрів».

Зусиллями 24 пожежних, які задіяли 8 одиниць спецтехніки, полум'я вдалося спочатку «збити», а після — локалізувати і погасити. Проте шість легкових авто вигоріли.

«Якось так, самі по собі взяли і згоріли …», — коментують в мережі люди, які заявляють, що вони непогано поінформовані. Тому, мовляв, не виключають підпал.

Причини загоряння, кому належав автотранспорт і чому знаходився на території підприємства — це лише частина питань, відповідь на які мають знайти правоохоронці.

Нещодавно (15 червня) року прокурор Одеської області Сергій Костенко заявив на брифінгу, що Одеський НПЗ, який заарештований в рамках справи про розкрадання нафтопродуктів по «схемі Курченко», являє собою екологічну загрозу, оскільки майно підприємства розкрадається. Зокрема, обладнання пиляють на металобрухт, крадуть з метою продажу і так далі. За даними прокурора, близько 90 відсотків електрообладнання зловмисники вже демонтували. У липні в передмісті Одеси затримано 5 осіб під час крадіжки майна НПЗ.

На даний момент відомо, що поліція кваліфікувала інцидент з пожежею на НПЗ за статтею Кримінального кодексу про навмисний підпал. За попередньою інформацією, згорілі авто були службовими.

Нагадаємо, раніше в Києві вдруге спалили автомобіль відомого журналіста.

Фото ГСЧС Одеської області

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