Намагався втекти з України: на кордоні затримали високопосадовця

Національна поліція України, яка раніше викрила екс-співробітницю Апарату Верховної Ради на злочинній схемі з «продажу» посад, затримала керівника «Державної продовольчо-зернової корпорації України» при спробі втечі з України.

Як повідомляють в НПУ, чиновника затримали оперативники Департаменту стратегічних розслідувань в аеропорту «Жуляни» вранці у п'ятницю, 13 серпня.

«Таким чином він намагався уникнути відповідальності. Крім того, разом з ним затримали і його спільника. Нагадаємо, що Національна поліція України викрила масштабні зловживання посадових осіб „Державної продовольчо-зернової корпорації України“. Сума збитку становить понад 57 млн доларів США», — йдеться у повідомленні.

Фото НПУ.

Керівнику корпорації і власнику кількох товариств вже повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Готуються клопотання до суду для обрання обом підозрюваним запобіжного заходу.

Раніше в Одесі поліцейські затримали керівника Південного управління капітального будівництва Міністерства оборони, який пропонував за мільйон доларів «вирішити питання» з перемогою у тендері на будівництво житла для військовослужбовців та членів їхных сімей.

Фото НПУ.

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