Черговий скандал в «Борисполі»: Ryanair забув групу дітей, які летіли до Кракова

Перевізник Ryanair, який часто потрапляє в скандали, цього разу залишив в аеропорту «Бориспіль» групу дітей з України, які летіли до Кракова за міжнародною програмою обміну. Про це в мережі з проханням про допомогу написала депутат з Мелітополя Ірина Славова.

Супроводжуюча групи Оксана Трибун пояснила Телеграфу, що вони прибули до аеропорту майже за 4 години до реєстрації, однак на стійках реєстрації було дуже багато людей (крім пасажирів, що летять до Кракова, там були також пасажири на Рим, Париж і інші рейси, які відлітали з дуже малою різницею в часі).

У черзі на реєстрацію

У підсумку на митний огляд група потрапила о 14:20, коли посадка на літак вже закінчувалася. Поки дорослі намагалися домовитися з митниками, літак вже вилетів і шоковані діти залишилися в аеропорту, з валізами і без квитків. При цьому дія ПЛР-тестів у них спливала менш ніж через добу.

Врешті-решт група вирішила добиратися до Кракова автобусом, що за ціною трохи дешевше, але за часом набагато довше.

Нагадаємо, в кінці липня в скандал потрапив авіаперевізник Sky Up, спочатку затримав рейс до Стамбула, а потім — з Батумі до Харкова. Туристи збунтувалися, оскільки їм називали суперечливі дані про причини затримки, а в готель поселили лише після скарг.

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