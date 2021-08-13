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Секс-скандал в дитячому таборі в Бердянську: затримано 18-річного вихователя

16:04 13 серпня 2021
Секс-скандал в дитячому таборі в Бердянську: затримано 18-річного вихователя

У Бердянську, де в пробах морської води зафіксували високу концентрацію збудників інфекційних захворювань, поліцейські взяли під варту 18-річного вожатого одного з дитячих таборів, якого викрили в розпусних діях щодо 10-річної вихованки.

Як повідомили в поліції, із заявою до них звернулася мати дівчинки.

Слідчо-оперативна група відділу поліції, яка виїхала в табір, опитала потерпілу в присутності педагога і психолога, і встановила, що вранці 12 серпня вожатий зайшов до кімнати, де спали чотири дівчинки. Вважаючи, що діти сплять і його ніхто не бачить, молодик зняв з однієї з дівчаток нижню білизну, торкався руками її статевих органів і фотографував це на мобільний телефон.

Зловмисником виявився житель Києва, який є студентом одного з вузів столиці.

затриманий педофіл

Нині слідчим вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ознаками ч. 2 ст. 156 («Розбещення неповнолітніх») Кримінального кодексу України та обрання йому міри запобіжного заходу — тримання під вартою. У разі доведення вини підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в водоймі Харкова чоловік чіплявся до 8-річній дівчинки, а інший педофіл напав на 12-річну дівчинку, вимагаючи, щоб вона показала статеві органи.

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Секс-скандал в дитячому таборі в Бердянську: затримано 18-річного вихователя

Секс-скандал в дитячому таборі в Бердянську: затримано 18-річного вихователя

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