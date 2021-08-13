«До бійки, слава Богу, не дійшло»: Жан Беленюк піддався нападкам расистів в центрі Києва

Олімпійський чемпіон і народний депутат Жан Беленюк потрапила у конфлікт із неадекватними хлопцями в центрі Києва. Про те, що трапилося, він розповів в Facebook, відзначивши, що з ним все нормально.

За словами чемпіона, невідомі кричали йому щось на кшталт «вали в Африку» і «чорна мавпа щось знає про патріотизм».

У зв'язку з цим Беленюк задав суспільству кілька питань:

Чи українець він для своєї держави, і які критерії патріотизму існують в ній?!

Наскільки Олімпійський чемпіон може безпечно почуватися в своїй Батьківщині і в рідному місті?!

Чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?!

У коментарях український дипломат Валерій Чалий зазначив, що прояви ксенофобії бувають не тільки в Україні, але потрібне негайне реагування поліції.

«Може бути спрямована провокація. Поліція (повинна. — Авт.) спрацювати! Інакше — це вдарить не тільки по довірі до правоохоронних структур, а й по іміджу України!» , — написав він.

Інші фоловери відзначили, що нападникам потрібно радіти, що до бійки справа не дійшла.

Нагадаємо, 30-річний український борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який став єдиним нашим золотим медалістом Олімпіади-2020 в Токіо, по поверненню на батьківщину отримав безліч привітань і подарунків з нагоди свого успіху в столиці Японії.

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