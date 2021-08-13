П'яний бойовик «ДНР» у сварці убив сімох людей і зник: розвідники розповіли подробиці

На окупованій частині Донбасу, де раніше заявили про початок випуску військової продукції, п'яна бійка між бойовиками привела до загибелі сімох людей. Про це повідомляє ГУ розвідки Міноборони України.

Однією з основних причин скоєння злочинів є зловживання окупантами наркотиками і алкоголем.

У 9 окремому мотострелковом полку 1 армійського корпусу «ДНР» бойовики після розпиття спиртних напоїв влаштували бійку, під час якої єфрейтор Данило Цуприк відкрив стрілянину і підірвав гранату. В результаті загинули семеро людей — чотири найманця та троє місцевих жителів. Єфрейтор зник.

Раніше повідомлялося, що ватажок бойовиків Денис Пушилін назвав причину стрімкого зростання злочинності на території «ДНР» і основні види інцидентів.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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