Під Одесою смертельне «поліцейське» ДТП: загинули троє правоохоронців, ще один — в реанімації

П'ятниця, 13 серпня, стала воістину «чорною» для особового складу Одеського главку Нацполіціі. У Білгород-Дністровському районі Одеської області в ДТП загинули троє поліцейських, один — в реанімації. Всі вони перебували при виконанні службових обов'язків.

«За попередньою інформацією, службова автомашина з відрядженими співробітниками управління карного розшуку ГУНП в Одеській області по дорозі з міста Татарбунари в селище міського типу Сарату „злетіла“ з дороги та перекинулася, — повідомили „ФАКТАМ“ регіональному главку Нацполіціі. — В результаті троє поліцейських загинули, ще один серйозно травмований».

Як стало відомо, НП сталася біля села Зоря, офіцер поліції, який вижив, поміщений в реанімацію у важкому стані.

Обставини події встановлюються. На місці працюють правоохоронці, рятувальники та медики. Туди ж виїхало все керівництво поліцейського главку.

Нагадаємо, зіткнення під Одесою пасажирського автобуса з зерновозом призвело до загибелі людини.

Фото: Нацполіція

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