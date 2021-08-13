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Події

Атака на Беленюка: Зеленський виступив із заявою, поліція завела справу

21:38 13 серпня 2021
Жан Беленюк

Напад расистів в Києві на олімпійського чемпіона з боротьби Жана Беленюк отримало сильний резонанс. З коментарем в своєму офіційному Twitter в иступіл президент України Володимир Зеленський.

«Український гімн прозвучав на Олімпіаді в Tokyo-2020 саме завдяки Жану Беленюку! Він — один із найдостойніших синів України, ним пишається наш народ! А будь-які прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі! Поліція має жорстко реагувати на такі випадки та припиняти їх», — написав глава держави.

Ситуацію прокоментувала й Нацполіція Києва.

«Правоохоронці встановлюють обставини події та причетних осіб. Подія зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції. Після проведення перевірки їй буде дана правова кваліфікація», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, борець Беленюк отримав незвичайний подарунок за перемогу на Олімпіаді.

Фото: Вікіпедія

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