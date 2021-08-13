Названо імена офіцерів поліції, які загинули в страшному ДТП під Одесою

Поліція назвала імена правоохоронців, які загинули 13 серпня в ДТП в Одеській області. Всі троє загиблих, а також важко поранений — офіцери.

Як повідомили в регіональному главку Нацполіціі, жертвами автокатастрофи стали: 38-річний майор Ігор Ольховський, 45-річний підполковник Сергій Маковецький і 26-річний капітан Олександр Братинов.

«Керівництво та особовий склад поліції області висловлюють щирі співчуття сім'ям і близьким наших загиблих колег. Сумуємо разом з вами», — сказано в повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Його розслідуванням буде займатися Державне бюро розслідувань.

Деталі НП поки невідомі. Відзначається, що службовий автомобіль, в якому знаходилося четверо правоохоронців, з невідомих причин під час руху звернув у кювет, де врізався у бетонну опору та перекинувся.

Як повідомив начальник регіонального главку Нацполіціі Олег Бех, у зв'язку з НП також буде проведено службове розслідування. Відомо, що поліцейські поверталися в Одесу з міста Ізмаїла (по трасі Рені — Одеса), де були в службовому відрядженні.

За даними «ФАКТІВ», всі, хто знаходився в салоні авто, — співробітники управління карного розшуку поліцейського главку.

Як повідомили в регіональній службі автомобільних доріг, через вищезгадану ДТП на 119-му кілометрі траси рух на цій автомобільній дорозі міжнародного значення (М-15) перекрито. Авто йдуть в об'їзд по сільських дорогах.

Нагадаємо, в Одесі сталася смертельна ДТП, в якому буквально розірвало автомобіль BMW.

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