Просто пощастило: під Одесою чоловік впав з високого муру стародавньої фортеці та залишився живий

Увечері в п'ятницю, 13 серпня, на території відомої Аккерманській фортеці, що розташовується в місті Білгороді-Дністровському Одеської області, сталася НП. Із зовнішнього стіни фортеці зірвався та впав в рів чоловік. Витягти його звідти було просто неможливо, за допомогою звернулися до рятувальників.

Для того, щоб дістатися до потерпілого прибули на місце фахівці ДСНС на спецтранспорті спустилися до Дністровського лиману, на березі якого височіє старовинна фортеця. Проте, їм довелося буквально продиратися крізь густу, буйну рослинність, яку по ходу просування «приборкували» вручну.

Чоловіка вдалося врятувати. Його поклали на носилки, зафіксували, надали першу допомога та перемістили в пожежний автомобіль. Потім потерпілого передали медикам швидкої допомоги, котра транспортувала його в лікарню.

Що сталося «на стіні», і чому чоловік опинився в самому «низу», належить з'ясувати. Поки ж лікарі стурбовані його станом і роблять все, щоб полегшити страждання людини, яка отримала значні травми.

Довідка «ФАКТІВ». Білгород-Дністровська (Аккерманська) фортеця — пам'ятник історії та містобудування XIII-XV століть. Побудована на місці античного міста Тіра. Довжина зовнішньої кріпосної стіни — близько 2,5 кілометрів, висота-до семи метрів, а товщина — до п'яти. Висота веж — до одинадцяти метрів. Загальна площа території — 9 гектарів. Фортеця розташована на скелястому березі Дністровського лиману та має вигляд неправильного багатокутника.

Древня будова є однією з найбільш збережених на території сучасної України. Своїми розмірами вона перевершує всі подібні фортифікаційні споруди країни.

Нагадаємо, в той же день в Одеській області в ДТП загинули троє поліцейських.

Фото: ДСНС

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