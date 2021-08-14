Спека на Банковій: «Нацкорпус» вступив у рукопашну з Нацгвардією

У Києві біля Офісу президента відбулися зіткнення «Нацкорпусу» та поліції, про це повідомляє Telegram-канал Pavlovsky News.

За даними журналістів, конфлікт стався через відмову «Нацкорпусу» проходити поверхневий огляд, який хотіли провести правоохоронці перед початком акції протесту активістів. Відразу спалахнула бійка з розпорошенням газу.

Під Офісом президента проходить акція протесту, про яку оголосив лідер організації "Національний корпус" Андрій Білецький. Він звинувачує чинну владу у здачі національних інтересів в угоду Росії.

Після початку зіткнень до ОП підтягнули нові сили правоохоронців.

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На даний час ситуація на Банковій стабілізувалася — правоохоронцям вдалося відтіснити протестувальників. За словами спікера МВС Артема Шевченка, декілька поліцейських отримали травми, у семи нацгвардійців — опіки очей.

Фото: скріншот відео Інсайдер UA

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