Представники «Нацкорпусу» закидали димовими шашками двір «будинку Зеленського» в центрі Києва

Після протистояння з силовиками під Офісом президента представники «Національного корпусу» попрямували до житлового корпусу на вул. Грушевського, де знаходиться квартира президента Володимира Зеленського. Відео опублікували представники НК.

Акція протесту з димовими шашками продовжилася на підходах до ЖК. На прибудинкову територію, що охороняється поліцією, полетіли димові шашки.

Представники «Нацкорпуса» назвали свою акцію попередженням президенту, щоб той не наважився на капітуляцію. Також учасники протесту вимагали припинити політичні переслідування соратників, закликали не дати втілити в життя «формулу Штайнмайера», не відновлювати водопостачання Криму.

За підсумками протистояння було заявлено, що акція - не остання. Мітингувати «Нацкорпус» має намір, «поки його не почують».

За підсумками протистояння поліція заявила про сім постраждалих правоохоронців і одного бійця Нацгвардії. «Нацкорпус» повідомив про щонайменше одного побитого учасника акції.

Біля Офісу президента учасники акції погнули паркан. На місці були залишені плакати, пластикові пляшки.

Нагадаємо, у президента Володимира Зеленського 22 серпня призначена важлива зустріч з канцлером Німеччини, де планується обговорювати в тому числі і врегулювання на Донбасі.

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