Журналіста відомого видання побили після акції «Нацкорпуса» в Києві: відео 18+

У Києві під час акції протесту в центрі Києва був побитий журналіст Олександр Кужельний. Сталося це вже після того, як протестувальники з «Нацкорпусу» змістилися від Офісу президента до ЖК, де знаходиться квартира Зеленського. В мережі опубліковано відео нападу на кореспондента.

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Фотокореспондент агентства «Букви» згадує, що до нього підійшов чоловік у балаклаві і в ультимативній формі зажадав забиратися. Потім прийшла група агресивних осіб і вимагала видалити зроблені фотографії. Аргументи журналіста, що він виконує свої робочі обов'язки, хуліганів не заспокоїли. Пред'явлення журналістського посвідчення аналогічно не мало впливу.

Журналіста спочатку били по ногах, але після пари ударів в голову кореспондент впав. Зараз у потерпілого численні садна і гематоми. Кужельний викликав «швидку» і поліцейських і написав заяву про інцидент. Потерпілий оцінює свій стан як задовільний.

Тим часом міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що коли мітингувальники спробували прорвати кордон правоохоронців під Офісом президента, вісім силовиків отримали травми і опіки. Глава МВС наполягає, що силовики — молодці, а вся вина на протестувальниках: якби вони здали принесені фаєри, димові шашки та інші небезпечні предмети, то могли б вільно пройти до будівлі на Банковій. «Кожен, хто пройшов би поверхневу перевірку, був би допущений до площі перед Офісом президента», — каже міністр.

Нагадаємо, представники «Нацкорпусу» організували в центрі Києва акцію протесту, закидавши димовими шашками спочатку підходи до вулиці Банкової, а потім прибудинкову територію ЖК, де знаходиться квартира Зеленського.

Фото bykvu.com

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