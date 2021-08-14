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Події

За крок від трагедії: на популярному чорноморському курорті гідроцикл налетів на пляжників

21:24 14 серпня 2021
пляж

В Очакові на пляжі необережний скутерист влаштував трагедію. Вдень 14 серпня водний транспорт наїхав на пірс, де відпочивали люди. Одній із жінок довелося викликати «швидку» і везти в лікарню. Поліція займається вивченням інциденту.

Проти скутериста відкрито розслідування про порушення правил безпеки на транспорті. Водієві загрожує покарання аж до позбавлення волі.

очаков
Скутер в'їхав в пірс і травмував людей

Нагадаємо, це вже не перший раз, коли скутеристи спричиняють трагедії на воді. Так, у Затоці скутерист врізався в відпочивальника на гумовому матраці, травми виявилися смертельними.

Фахівці радять з обережністю ставитися до популярних атракціонів на морі, включаючи поїздки на скутері. Буде не зайвим заздалегідь з'ясувати, чи в порядку документи у власників атракціону і хто буде відповідати в разі нестандартної ситуації.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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