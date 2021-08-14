За крок від трагедії: на популярному чорноморському курорті гідроцикл налетів на пляжників
В Очакові на пляжі необережний скутерист влаштував трагедію. Вдень 14 серпня водний транспорт наїхав на пірс, де відпочивали люди. Одній із жінок довелося викликати «швидку» і везти в лікарню. Поліція займається вивченням інциденту.
Проти скутериста відкрито розслідування про порушення правил безпеки на транспорті. Водієві загрожує покарання аж до позбавлення волі.
Нагадаємо, це вже не перший раз, коли скутеристи спричиняють трагедії на воді. Так, у Затоці скутерист врізався в відпочивальника на гумовому матраці, травми виявилися смертельними.
Фахівці радять з обережністю ставитися до популярних атракціонів на морі, включаючи поїздки на скутері. Буде не зайвим заздалегідь з'ясувати, чи в порядку документи у власників атракціону і хто буде відповідати в разі нестандартної ситуації.
Фото https://ua.depositphotos.com/339
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