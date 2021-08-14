У кабінеті голови Закарпатської митниці виявили прослушку: СБУ завела справу
Після зміни керівництва Закарпатської митниці в кабінеті начальника виявили «прослушку». Фото апаратури і проводів, прихованих в стіні і замаскованих декоративними панелями, наводить журналіст Віталій Глагола в Telegram.
Ще не відомо, для кого призначався «жучок»: чи то для Миколи Румянцева, який заступив на посаду два тижні тому, то чи апаратура залишилася з часів його попередника.
Крім прослушки в кабінеті головного митника Закарпаття, схожі «жучки» виявлено в кабінках митників на КПП «Тиса». СБУ почала розслідування за фактом незаконного збору даних.
Нагадаємо, раніше мер Чорноморська скаржився, що незабаром після того, як обійняв посаду, виявив в кабінеті «жучки», а в мерії — камери, що невідомо куди передають відео. А співробітників СБУ на Донбасі викрили в торгівлі даними прослушки.118
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