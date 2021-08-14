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Події

Відстав від групи: на Говерлі зник 6-річний хлопчик

22:48 14 серпня 2021
гора говерла карпати

З сьомої години вечора 14 серпня на горі Говерла тривають пошуки юного туриста. Шестирічний хлопчик відстав від групи і загубився. Як повідомляє ГСЧС, до пошуків залучено понад тридцять чоловік — прибули місцеві рятувальники і військовослужбовці, пошуково-рятувальне відділення з Яремче.

Відомо, що група з шести туристів з Коломиї піднімалася на Говерлу зеленим маршрутом. Маленький Олексій пропав в районі селища Ворохта. До настання темряви пошукові загони прочісували ліс.

Держслужба з надзвичайних ситуацій нагадує, що вкрай небезпечно ходити в гори поодинці. Також рятувальники закликають всі групи завчасно зареєструватися на рятувальних постах або онлайн, вказавши маршрут і точні дату і час сходження.

У групі має бути як мінімум троє дорослих людей. Перед походом важливо уточнити прогноз погоди, запастися туристичними картами місцевості, зарядити телефон і взяти достатній запас їжі, води, відповідний одяг. Нехтування простими правилами призводить до того, що туристів доводиться шукати силами рятувальників і волонтерів, і не завжди такі пошуки закінчуються успішно.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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