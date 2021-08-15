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Події

Страшна ДТП з копами на Одещині: стали відомі нові подробиці НП

8:39 15 серпня 2021
дтп

В Одеській області з'ясувалися нові подробиці страшної «поліцейської» ДТП, де загинули троє співробітників карного розшуку. Слідство схиляється до того, що водій заснув за кермом, оскільки повертався до Одеси втомленим після службового відрядження в Ізмаїл. Проте ДБР проведе експертизу на вміст алкоголю в організмі загиблого водія. Про це повідомляє ТСН.

13 серпня в районі села Зоря Одеської області автомобіль поліцейських злетів з траси в кювет і вдарився об бетонну дорожню конструкцію. У машині знаходилися четверо співробітників карного розшуку, вижив лише один, який перебував на задньому сидінні. Постраждалого з переломами рук і ніг і травмами внутрішніх органів відправили в реанімацію. Лікарі кажуть, що стан поліцейського стабільно важкий.

Начальник поліції області Олег Бех уточнив, що розслідування ще не закінчено, перевіряються всі версії.

Уже відомо, що незадовго до ДТП поліцейські робили зупинку в Татарбунарах і пили каву, намагаючись підбадьоритися. Аварія, як уже повідомлялося, трапилася по дорозі з Татарбунарів у Сарату.

Одеський Telegram-канал XO опублікував відео з дорожніх камер спостереження. Там зафіксовано момент ДТП, коли авто з'їжджає з дороги, б'ється об бетонну опору і перекидається.

У ДТП загинули троє офіцерів поліції — 38-річний Ігор Ольховський, 45-річний Сергій Маковецький і 26-річний Олександр Братина.

Фото npu.gov.ua

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