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Події

Смертельна ДТП на Харківщині: авто злетіло з кручі в Сіверський Донець

12:44 15 серпня 2021
дтп

У Харківській області нічні гонки уздовж річки Сіверський Донець закінчилися тим, що автомобіль впав з обриву в воду, одному з чоловіків дивом вдалося вибратися, а його компаньйон потонув. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався в селі Черемушне Чугуївського району. Двоє чоловіків спочатку відпочивали біля річки, а ввечері сіли в «ВАЗ» і відправилися в напрямку села. В якийсь момент машина звалилася з обриву в річку і тут же пішла на дно. За кілька годин потонулий автомобіль дістали рятувальники. Усередині авто на пасажирському сидінні виявили тіло 32-річного харків'янина.

Харківський канал ТруХа в Telegram опублікував відео, як з річки діставали авто. Свідки кажуть, що раніше вдень бачили двох чоловіків в процесі відпочинку біля води. Ті двоє активно вживали алкоголь, і не виключено, що ввечері за кермо водій сідав п'яним, що і призвело до нещастя.

Нагадаємо, в Україні пропонують ввести систему заохочень за повідомлення поліції про водіїв-порушників (п'яних, любителів швидкості). Фіксувати порушення пропонується на смартфон спеціальним додатком, а потім відправляти відео правоохоронцям. Очікується, що така система допоможе там, де не справляються введені високі штрафи за порушення на дорогах.

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