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Смерть поліцейського на Херсонщині: всі деталі

16:57 15 серпня 2021
Смерть поліцейського на Херсонщині: всі деталі

На Херсонщині вранці 15 серпня психічно хворий чоловік завдав смертельне ножове поранення 43-річному старшому сержанту поліції, який прибув на місце за зверненням матері вбивці.

Як повідомив начальник обласного главку поліції Олександр Прокудін, дзвінок на лінію «102» і «103» з села Веселе Новокаховської громади надійшов близько 7.00.

Жінка повідомила, що у її 44-річного сина, який перебуває на обліку як психічно нездоровий, відбулося різке загострення хвороби, але вона встигла замкнути сина в літній кухні.

На місце виїхав екіпаж групи реагування місцевого підрозділу поліції і «швидка допомога». Однак, коли поліцейський і медпрацівник зайшли у двір, у двір з ножем вибіг хворий. Як виявилося, він зламав двері.

Чоловік завдав поранення і фельдшеру і поліцейському. Останній помер ще по дорозі в лікарню.

загиблий поліцейський

Кримінальне провадження відкрито за статтею 348 Кримінального кодексу України. Зловмисника було затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Нагадаємо, раніше психічно хворий росіянин напав з ножем на жінку в центрі Києва, звинувативши її в шахрайстві і заявивши, що «готував операцію» давно.

Фото з Pixabay

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