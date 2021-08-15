Знайдений мертвим мер Кривого Рогу: перші подробиці

У селі Вільне під Кривим Рогом знайшли мертвим мера Кривого Рогу — Костянтина Павлова. За даними ЗМІ, саме там він і проживав.

Поруч з тілом було знайдено рушницю, але було це вбивство, самогубство або інсценування самогубства — поки не відомо.

загиблий

Смерть мера міста вже підтвердив губернатор Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

На місці інциденту

Костянтин Павлов став мером міста в грудні 2020 року, перемігши у другому турі виборів. За даними ЗМІ, до нових виборів тимчасово виконуючим обов'язки мера Кривого Рогу буде секретар міськради Олександр Котляр (партія «Слуга Народу»).

Нагадаємо, днями в місті ветеран АТО підірвав гранату і отримав сильні поранення, а в листопаді в центрі міста сталася масова різанина, яку влаштувала психічно неадекватний 37-річний місцевий житель. Він поранив двох чоловіків, двох жінок, дитину і ще трьох людей.

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