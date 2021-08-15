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Події

Масштабна пожежа в порту під Одесою: вражаюче відео

19:57 15 серпня 2021
Масштабна пожежа в порту під Одесою: вражаюче відео

У ці хвилини під Одесою, над одною з будівель на території великого приватного порту «ТІС» видно клуби диму і полум'я.

Як повідомили «ФАКТАМ» в регіональному главку ГСЧС, горить одне з складських приміщень.

«За попередніми даними, вогонь охопив вже понад тисячу квадратних метрів, — уточнили в главку. — Інформації про загиблих і постраждалих поки немає».

На підприємстві стверджують, що загорілося порожнє складське приміщення.

До місця НП спрямовані десятки пожежних розрахунків і спецавтотехніка.

ТІС (Трансінвестсервіс) — найбільший приватний український стивідорний оператор. Компанія оперує власними вантажними терміналами в Малому Аджаликському лимані, в акваторії порту «Південний».

Нагадаємо, днями масштабна пожежа виникла на Одеському НПЗ, на території підприємства згоріли шість автомобілів.

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