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Події

Знайдено зниклого на Говерлі 6-річного хлопчика

20:41 15 серпня 2021
Пошукова група

У Карпатах знайшли хлопчика, який відстав від туристичної групи на схожденні до Говерли та заблукав. Як повідомили рятувальники, це сталося о 19:27.

Хлопчика врятувала група волонтерів, яка рухалася по маршруту в бік гори Кукул. За попередніми даними, стан дитини — задовільний.

Цікаво, що знайшли зниклого на горі Велика Космецтка на відстані понад 2 км від місця його зникнення — а це вже поруч з Закарпаттям.

Нагадаємо, в кінці квітня в Карпатах виявили тіло туриста-киянина, який заблукав у районі гори Гемба ще 13 лютого.

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