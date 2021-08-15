26.64 / 26.84 31.19 / 31.54
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Загибель мера Кривого Рогу: всі подробиці

22:42 15 серпня 2021
Загибель мера Кривого Рогу: всі подробиці

В оточенні загиблого 15 серпня мера Кривого Рогу Костянтина Павлова розповіли про невідомі обставини трагедії. Так, за словами радника мера Андрія Гальченко, Павлов зранку не виходив на зв'язок, а тіло знайшов його стурбований помічник, повідомляє ТСН .

Подружжя мера вдома не було — вона знаходиться у відпустці.

У будинку загиблого

Гальченко також повідомив, що на території будинку є камери відеоспостереження, і одна з них якраз виходить на місце, де було знайдено тіло.

Оглядав тіло експерт-криміналіст зробив висновок, що Павлов упер приклад в стіну і вистрілив впритул. За словами балістика, заряд пролетів наскрізь, зрикошетив від стіни і полетів на сусідню ділянку. За його словами, робити такі висновки дозволяють розташування тіла, зброї та бризок крові.

Криміналісти на місці події

Що могло штовхнути мера на суїцид, на даний момент невідомо, адже, за словами його помічника, настрій начальства в попередні дні було оптимістичним.

Дивно й те, що сусідка мера стверджує, що ніяких пострілів не чула, хоча у неї було відкрито вікно.

Нагадаємо, президент Зеленський наполягає на регулярних звітах правоохоронців про хід розслідування вбивства мера Кривого Рогу.

фото ТСН

66

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Українці отримають матеріальну допомогу на День Незалежності: кого чекають виплати до 700 грн

Одержувач субсидії

Українців позбавлятимуть субсідій за рішенням інспекторів: що відомо

Катерина Бужинська

Скандал навколо концерту на День Незалежності заграв по-новому: що не поділили Царик та Бужинська

деньги

Виплачувати пенсії з 1 вересня будуть по-новому: як правильно вибрати банк

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.