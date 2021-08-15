Загибель мера Кривого Рогу: всі подробиці

В оточенні загиблого 15 серпня мера Кривого Рогу Костянтина Павлова розповіли про невідомі обставини трагедії. Так, за словами радника мера Андрія Гальченко, Павлов зранку не виходив на зв'язок, а тіло знайшов його стурбований помічник, повідомляє ТСН .

Подружжя мера вдома не було — вона знаходиться у відпустці.

У будинку загиблого

Гальченко також повідомив, що на території будинку є камери відеоспостереження, і одна з них якраз виходить на місце, де було знайдено тіло.

Оглядав тіло експерт-криміналіст зробив висновок, що Павлов упер приклад в стіну і вистрілив впритул. За словами балістика, заряд пролетів наскрізь, зрикошетив від стіни і полетів на сусідню ділянку. За його словами, робити такі висновки дозволяють розташування тіла, зброї та бризок крові.

Криміналісти на місці події

Що могло штовхнути мера на суїцид, на даний момент невідомо, адже, за словами його помічника, настрій начальства в попередні дні було оптимістичним.

Дивно й те, що сусідка мера стверджує, що ніяких пострілів не чула, хоча у неї було відкрито вікно.

Нагадаємо, президент Зеленський наполягає на регулярних звітах правоохоронців про хід розслідування вбивства мера Кривого Рогу.

фото ТСН

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