Дивна смерть мера Кривого Рогу: три версії МВС і відео з камери спостереження

Поліція розглядає три версії причини загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова — вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив речник МВС Артем Шевченко.

За його словами, для остаточних висновків потрібно провести завершити слідчі дії, зрозуміти, що стало причиною, і провести експертизу зброї, щоб підтвердити — саме воно здійснило смертельний постріл.

«Буде призначено низку експертиз, зокрема, судово-медична, яка оперативно встановить причину смерті, характер поранення. Трохи більше часу може зайняти балістична експертиза. Поки що про те, що сталося, говорити неможливо з точністю. Завтра (16 серпня. — Авт .) картина буде більш очевидна … «, — сказав він.

Тим часом в мережі з'явилося відео з камери відеоспостереження в будинку мера. У кадрі стурбований Павлов ходить по кімнаті з карабіном в руках і переписується по телефону.

У момент пострілу і падіння тіла в кадр потрапляє кішка.

Нагадаємо, тіло 47-річного мера Кривого Рогу було знайдено його помічником 15 серпня в його будинку під Кривим Рогом. Поруч лежав карабін. Дружини градоначальника вдома не було — вона поїхала у відпустку. Сусідка заявила поліцейським, що пострілу не чула, хоча вікна в будинку були відкриті.

У зв'язку із загибеллю мера його обов'язки поклали на секретаря Криворізької міськради Олександра Котляра (партія «Слуга Народу»). Президент Зеленський взяв розслідування вбивства мера рідного міста під особистий контроль.

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