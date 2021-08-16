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Ховайте голови і не відкривайте роти: Кирилівку «окупували» хмари особливих комарів

9:14 16 серпня 2021
«Ховайте голови і не відкривайте роти»: Кирилівку «окупували» хмари особливих комарів

В Кирилівці, яка страждає від навали медуз, сталася нова біда: будинки місцевих жителів і баз відпочинку атакували полчища комарів, які пробираються в приміщення через будь-які щілини і «килимом» покривають всі поверхні.

Як повідомляє Обозреватєль, таких комах називають одноденками, вони не кусаються, але тисячами збираються на будь-яких освітлених ділянках.

Місцеві жителі радять відпочиваючим вечорами поменше відкривати рот, а білявим дівчатам — ще й ховати голову під хустинкою.

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Нагадаємо, в цьому сезоні курортне селище вже страждало від нашестя комах — тоді ними були величезні павуки.

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