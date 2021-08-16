Смерть мера Кривого Рогу: стало відомо, що сказала на допиті дружина Павлова

Вдова загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якого 15 серпня виявили у заміському будинку з вогнепальним пострілом в груди, відмовилася давати будь-які свідчення у справі загибелі чоловіка. Про це пише «Страна», посилаючись на джерело в МВС.

Жінка також не стала повідомляти поліції подробиці їхнього спілкування з чоловіком і про те, чи були між ними сварки на відпочинку, звідки Павлов поїхав 12 серпня. Його сім'я залишилася на морі. У будинку у день трагедії його рідних не було.

Вона послалася на 63 статтю Конституції, згідно з якою громадянин має право відмовитися від свідчень проти себе, членів сім'ї та найближчих родичів.

За інформацією видання, телефон Павлова, яким він з кимось листувався перед пострілом, поки ще заблокований.

У зв'язку із загибеллю мера, у Кривому Розі з 16 серпня оголосили траур. У місті приспустять державні прапори, скасують будь-які спортивні та концертні заходи. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Криворізький міськвиконком.

Дата похорону Павлова поки невідома.

Нагадаємо, тіло 47-річного Костянтина Павлова було знайдено його помічником 15 серпня в його будинку під Кривим Рогом. Поруч лежав карабін.

Поліція розглядає три версії причини загибелі мера Кривого Рогу — вбивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю.

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