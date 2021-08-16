На Прикарпатті у ДТП перекинулася пожежна машина: госпіталізовано шістьох рятувальників

На Прикарпатті, де раніше автомобіль-лісовоз впав з моста у річку, у ДТП потрапив автомобіль пожежної служби.

Як повідомляють в ГУ ДСНС в Івано-Франківській області, у понеділок, 16 серпня, близько 9:00 перекинувся автомобіль з рятувальниками, які їхали гасити пожежу.

«Під час слідування на пожежу легкового автомобіля у село Пшеничники Калуського району, на автомобільній дорозі Долина — Хуст у смт. Вигода Калушского району перекинувся пожежний автомобіль. В результаті дорожньо-транспортної пригоди травмовано 6 чоловік особового складу 10-го державного пожежно-рятувального загону міста Долина», — йдеться у повідомленні.

У надзвичайній службі додали, що всіх постраждалих направили на обстеження у Долинську лікарню. Причини і обставини ДТП з'ясовуються.

Раніше у селі Корнич Коломийського району Івано-Франківської області відбулася ДТП, в якій загинуло двоє людей. Там зіткнулися легковий автомобіль та пасажирський автобуса з 20-ма пасажирами.

Фото зі сторінки обласного главку ДСНС у соцмережах.

126

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter