26.61 / 26.81 31.22 / 31.57
Київ: +30
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

На Прикарпатті у ДТП перекинулася пожежна машина: госпіталізовано шістьох рятувальників

15:53 16 серпня 2021
ДТП

На Прикарпатті, де раніше автомобіль-лісовоз впав з моста у річку, у ДТП потрапив автомобіль пожежної служби.

Як повідомляють в ГУ ДСНС в Івано-Франківській області, у понеділок, 16 серпня, близько 9:00 перекинувся автомобіль з рятувальниками, які їхали гасити пожежу.

«Під час слідування на пожежу легкового автомобіля у село Пшеничники Калуського району, на автомобільній дорозі Долина — Хуст у смт. Вигода Калушского району перекинувся пожежний автомобіль. В результаті дорожньо-транспортної пригоди травмовано 6 чоловік особового складу 10-го державного пожежно-рятувального загону міста Долина», — йдеться у повідомленні.

У надзвичайній службі додали, що всіх постраждалих направили на обстеження у Долинську лікарню. Причини і обставини ДТП з'ясовуються.

Раніше у селі Корнич Коломийського району Івано-Франківської області відбулася ДТП, в якій загинуло двоє людей. Там зіткнулися легковий автомобіль та пасажирський автобуса з 20-ма пасажирами.

Фото зі сторінки обласного главку ДСНС у соцмережах.

126

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсійне посвідчення

Розмір пенсій в Україні скоротиться до 20 відсотків від колишньої зарплати: в Мінсоцполітики назвали причину

Туристи масово скасовують бронь: названі причини відмови українців від відпочинку в Кирилівці

Туристи масово скасовують бронь: названі причини відмови українців від відпочинку в Кирилівці

гроші

Українці отримають матеріальну допомогу на День Незалежності: кого чекають виплати до 700 грн

Катерина Бужинська

Скандал навколо концерту на День Незалежності заграв по-новому: що не поділили Царик та Бужинська

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.