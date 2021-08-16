«Зекономили» на закупівлі шкільних меблів майже півмільйона: прокуратура Києва проводить обшуки в Управлінні освіти Печерської РДА
Прокуратура проводить обшуки в Управлінні освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА — це пов'язано з розтратою коштів місцевого бюджету на суму близько 500 тисяч грн, повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.
Слідство встановило, що посадові особи Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА уклали з підприємством договір про поставку шкільних меблів на загальну суму 940 800 грн. Але отримані меблі не відповідають технічним вимогам. А їх вартість завищена більше ніж у два рази.
За даними експертизи, місцевому бюджету завдано збитків більш ніж на 450 тис. грн.
Проводяться слідчі дії не тільки в робочих кабінетах, а й за місцем проживання осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального злочину.
Нагадаємо, в Києві розслідується масштабна справа про корупцію в одному з КП.
Фото: прес-служба Київської міської прокуратури45
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