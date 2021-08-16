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«Зекономили» на закупівлі шкільних меблів майже півмільйона: прокуратура Києва проводить обшуки в Управлінні освіти Печерської РДА

16:24 16 серпня 2021
Вивіска

Прокуратура проводить обшуки в Управлінні освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА — це пов'язано з розтратою коштів місцевого бюджету на суму близько 500 тисяч грн, повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що посадові особи Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА уклали з підприємством договір про поставку шкільних меблів на загальну суму 940 800 грн. Але отримані меблі не відповідають технічним вимогам. А їх вартість завищена більше ніж у два рази.

обшук

За даними експертизи, місцевому бюджету завдано збитків більш ніж на 450 тис. грн.

Проводяться слідчі дії не тільки в робочих кабінетах, а й за місцем проживання осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального злочину.

Нагадаємо, в Києві розслідується масштабна справа про корупцію в одному з КП.

Фото: прес-служба Київської міської прокуратури

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