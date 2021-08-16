Вимагав 15 тисяч доларів за вступ до аспірантури: у Харкові на хабарі попався декан вишу

У Харкові, де голові облради Артуру Товмасяну закидають отримання 1,05 млн гривень хабара, на неправомірної вигоді заскочили декана факультету одного з місцевих вищих навчальних закладів.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, декан вимагав 15 тис доларів США за сприяння у вступі до аспірантури одного з Національних наукових центрів. При цьому суму хабара треба було розділити: 7500 доларів США надати у найкоротші терміни перед вступом, а решту — безпосередньо перед захистом дисертації.

«Першу частину неправомірної вигоди — 3500 доларів США — декан факультету отримав 29 липня 2021 року. При отриманні 16 серпня 2021 року ще 4000 доларів США його затримали правоохоронці у порядку ст. 208 КПК України», — йдеться у повідомленні.

Фото з сайту Офісу генпрокурора

В ОГ додали, що наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, а також щодо обрання йому запобіжного заходу та звільнення з посади.

Раніше на Дніпропетровщині співробітники ДБР затримали командира роти однієї з військових частин, який вимагав хабар від підлеглого за надання військовослужбовцю статусу учасника бойових дій.

Фото з сайту Офісу генпрокурора.

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