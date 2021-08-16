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Події

Не скаржився на стан здоров'я та недавно одружився: під Тернополем під час футбольного матчу помер 29-річний чоловік

17:23 16 серпня 2021
Андрій Герасимчук

У неділю, 15 серпня, в Тернопільській області під час футбольного матчу в селі Ланівці помер один з його учасників. Про це в своєму Facebook заявив начальник відділу інфраструктури, інвестицій та житлово-комунального господарства Лановецької міської ради Сергій Ходанович.

Видання Zaxid.net зазначає, що 29-річний футболіст Андрій Герасимчук відчув нездужання під час перерви між таймами матчу між ФК «Горизонт-Ланівці» та ФК «Красна Лука». Його замінили та викликали скору. Медики дві години намагалися реанімувати чоловіка, але безуспішно.

«Наш колега Андрій грав разом з нами в футбол більше 10 років. Останні роки він виходив на поле в якості захисника. Ніколи не мав проблем зі здоров'ям і завжди хотів грати й любив футбол», — сказав представник футбольного клубу «Горизонт-Ланівці» Андрій Засядко.

Відомо, що Герасимчук два роки тому одружився.

Нагадаємо, помер легендарний нападник, якого називали «бомбардиром нації».

Фото: Zaxid.net

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