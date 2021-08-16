Вдарив по голові та порізав руку: під Одесою чоловік намагався зґвалтувати семирічну дівчинку

В Одеській області, де в кінці травня правоохоронці затримали зловмисника, якого розшукували за зґвалтування дитини, сталася чергова НП.

Як повідомили в обласному главку поліції, судимий за майнові злочини молодий чоловік побачив на вулиці 7-річну дівчинку і намагався її зґвалтувати.

Трапилося це в полудень недалеко від будинку дівчинки. Педофіл затягнув дитину в занедбану будівлю, там вдарив скляною пляшкою по голові і порізав їй руку, щоб залякати і присмирити, і почав роздягати.

На щастя, крики дівчинки вчасно почула перехожа. Жінка зуміла відбити дівчинку і покликала односельців та поліціянтів, які були неподалік.

Чоловіка відразу затримали та на час досудового розслідування помістили в слідчий ізолятор.

«В рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом замаху на зґвалтування, призначений ряд експертиз, в тому числі судово-психіатричну, яка визначить осудність підозрюваного. Після отримання висновку судово-медичної експертизи буде прийматися процесуальне рішення й щодо тілесних ушкоджень, завданих дівчинці», — йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, у Харкові поліціянти затримали 39-річного чоловіка, який приставав до восьмирічної дівчинки. Інцидент стався на Салтівському кар'єрі вдень, коли дитина купалася у водоймі.

фото https://od.npu.gov.ua/

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