Незрозуміло звідки взялися шкарпетки: користувачів насторожила деталь на відео загибелі мера Кривого Рогу

У справі загибелі міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова дуже багато питань. На одне з яких не змогли відповісти керівники поліції Дніпропетровської області під час брифінгу.

Йдеться про деталь гардеробу, яку помітили уважні користувачі мережі після публікації відео з камер спостереження у будинку Павлова, передає ТСН.

На ролику видно, як Костянтин Павлов ходить з карабіном у руках і курить на веранді будинку, де пізніше виявлять його тіло. Він листується з кимось у телефоні, потім притискається до дверей і нібито робить постріл.



На іншому відео з камер зовнішнього спостереження видно, як випадає тіло з дверей, а звук пострілу лякає кота.

На останніх кадрах, які з'явилися у мережі, ще живий мер ходить у капцях на босу ногу, а на кадрах з його тілом — у нього на ногах високі чорні шкарпетки.

«Звідки взялися шкарпетки?» — це питання задають багато користувачів мережі.

Нагадаємо, поліціянти знайшли у будинку загиблого Павлова дві записки, але вони не мають відношення до трагедії, що сталася.

У поліції розглядають три версії смерті міського голови Кривого Рогу — вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю. Також не виключається і доведення до самогубства.

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