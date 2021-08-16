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Моторошна «поліцейська» ДТП: стан правоохоронця, який вижив, залишається дуже важким

21:32 16 серпня 2021
Моторошна «поліцейська» ДТП: стан правоохоронця, який вижив, залишається дуже важким

Поліцейський, який вижив у ДТП, в якому загинули троє його колег, залишається в дуже важкому стані.

Як повідомили у регіональному главку Нацполіціі, оперуповноважений карного розшуку Віктор Колентеєв, який в ДТП отримав серйозні травми різного ступеня тяжкості, знаходиться в реанімації Одеської обласної клінічної лікарні.

«Мають зробити багато складних і дорогих операцій, — відзначають в главку. — Потрібно дуже багато крові 1-ї групи (+) позитивної», — уточнили в поліції.

У неділю, 15 серпня, одесити провели в останню путь загиблих в цьому ДТП співробітників карного розшуку Сергія Маковецького, Ігоря Ольховського і Олександра Братінова. Трагедія сталася, коли правоохоронці повертаючись додому зі службового відрядження в Ізмаїл. Панахида пройшла в Будинку офіцерів.

У Сергія Маковецького і Ігоря Ольховського залишилося по двоє дітей.

ДБР почало розслідування події за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України. Паралельно проводиться службове розслідування.

Поки ніяких офіційних версій правоохоронці не оприлюднюють.

Раніше в Дніпрі мікроавтобус протаранив авто поліцейських і маршрутку. Як з'ясувалося у водія стався напад епілепсії. А на Прикарпатті в ДТП перекинулася пожежна машина, госпіталізовано шість рятувальників .

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