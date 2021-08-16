Завагітніла у 12 років: у курортному Бердянську суд виніс вирок батьку дитини неповнолітньої дівчинки

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області виніс вирок неповнолітньому хлопцю, від якого народила дитину 12-річна дівчинка. Про це йдеться у реєстрі судових рішень.

У справі йдеться, що 12-річна дівчинка народила доношену дитину у березні минулого року. Батьком дитини виявився неповнолітній друг її брата.

Підліток визнав себе винним і підтвердив, що у нього був статевий зв'язок з дівчинкою. За його словами, все відбувалося за обопільною згодою без насильства стосовно неї.

Сама ж молода мама розповіла, що проводила час зі знайомим свого брата в одній компанії. На його прохання кілька разів вступала з ним у статевий зв'язок у приміщенні нежитлового будинку. За її словами, хлопець їй погрожував, якщо вона розповість матері або подругам.

Підлітка суд визнав винним у скоєнні злочину, за статтею «зґвалтування». Його звільнили від відбування покарання і дали 2 роки випробувального терміну. Крім того, сім'я хлопця повинна відшкодувати потерпілій 300 тисяч гривень морального збитку.

Раніше «ФАКТИ» писали про схожу ситуацію у Чернігівській області. Там семикласниця завагітніла від свого 17-річного сусіда і збирається народжувати дитину. Хлопець і дівчинка вже живуть разом. Пара планує розписатися і сподівається у майбутньому отримати житло від соціальних служб.

А на Волині засудили 63-річного чоловіка, який зґвалтував 13-річну падчерку. Дівчинка завагітніла від гвалтівника й народила дитину.

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