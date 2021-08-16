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Відпочивав у Лазурному, але раптово повернувся додому: стали відомі нові деталі загибелі Костянтина Павлова

23:02 16 серпня 2021
Павлов

Мер Кривого Рогу Костянтин Павлов, тіло якого виявили в його заміському будинку, напередодні загибелі відпочивав у Лазурному. Раптово він завчасно повернувся додому з відпустки. Сім'я залишилася на морі. Про це розповів радник міського голови Андрій Гальченко, передають «Вести».

Сам Павлов пояснив Гальченку своє несподіване повернення з відпочинку бажанням перевірити, як у місті триває підготовка до святкування 30-річчя Незалежності України.

При цьому радник не помітив нічого незвичайного в розмові з Павловим.

Гальченко також вважає малоймовірною версію про доведення Костянтина Павлова до самогубства.

За його інформацією, у сім'ї мера не було нічого такого, через що зловмисники могли тиснути на Павлова. Він також не був помічений у любові до азартних ігор.

«Він нічим цим не займався!» — запевнив Гальченко.

З приводу нестикування двох відеозаписів, на одному з яких Павлов у капцях на босу ногу, а на іншому — на його ногах довгі чорні шкарпетки, Гальченко припустив, що слідство могло побачити якісь деталі, які поки що не озвучуються громадськості.

Як стало відомо, прощання із загиблим Костянтином Павловим пройде у четвер, 19 серпня, з 10:00 до 11:30, в театрі Шевченка на проспекті Поштовому.

Нагадаємо, мер Кривого Рогу Костянтин Павлов був виявлений мертвим на порозі свого будинку 15 серпня. Слідство розглядає три основні версії події — вбивство, самогубство, а також необережне поводження зі зброєю.

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Відпочивав у Лазурному, але раптово повернувся додому: стали відомі нові деталі загибелі Костянтина Павлова

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