У Києві за бійку з поліцією затримано екснардепа: з'явилося відео інциденту

Українського бізнесмена, екснародного депутата, лідера партії «5.10.» та колишнього кандидата у президенти України Геннадія Балашова затримали співробітники київської поліції за бійку зі слідчим.

Про затримання повідомив у Facebook адвокат Балашова Ігор Черезов, опублікувавши фото з ним з управління поліції.

Відео інциденту опублікувало видання «Гордон».

З ролика можна зрозуміти, що екснардеп накидається на свого співрозмовника в залі з прапором України.

Адвокат бізнесмена Ігор Черезов повідомив, що ніч Балашов проведе в ізоляторі тимчасового утримання.

«Це порушено ще одне, нове кримінальне провадження, в успішному завершенні якого, для клієнта, ми впевнені. Як, втім, і інших, фейкових кримінальних справ. Після сьогоднішнього „відвідування“ РВВС у Балашова Г. В. будуть явні проблеми зі здоров'ям», — написав адвокат.

У коментарі сайту «Страна» Черезов уточнив, що Балашова затримали за бійку з правоохоронцями.

«У зв'язку з сутичкою зі слідчим», — сказав він.

Нагадаємо, що Геннадій Балашов у 1998−2002 роках був народним депутатом України. У 2019 балотувався в президенти України і набрав у першому турі 0,17% голосів.

Балашову інкримінують умисне руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини. Йдеться про будівництво багатоповерхівки у буферній зоні Софії Київської та Києво-Печерської лаври, що охороняється ЮНЕСКО.

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