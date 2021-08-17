У Польщі трагічно загинув 23-річний українець

У Польщі, де нещодавно під час робіт на залізничному мосту загинув 39-річний український робітник, у лікарні помер молодий хлопець — житель Львівської області.

Як повідомляють в організації «Книга пам'яті померлих за кордоном українців», 24-річний житель Дрогобича Ігор Турецький помер у лікарні, отримавши під час пожежі опіки четвертого ступеню. Хлопець жив і працював у місті Катовіце. Він постраждав під час пожежі у своїй квартирі, намагаючись боротися з вогнем.

За інформацією «Обозревателя», дрогобичанин кілька років провів у РП на заробітках, а найближчим часом планував зіграти весілля зі своєю дівчиною Діаною, яка також живе у Польщі.

«Ти будеш нашим ангелом, будеш оберігати нас зверху. Такої світлої та доброї людини я не зустрічала ніколи. Мій Ігор, спасибі, що ти залишив частинку себе для нас. Я цю частинку грітиму та зберігатиму під серцем», — написала у соціальних мережах дівчина.

Раніше на румунсько-угорському кордоні у смертельну ДТП потрапив автобус з українцями. Мікроавтобус, який прямував до Угорщини, врізався у колону вантажівок, які очікували перетину кордону у черзі на румунській стороні. Тоді повідомлялося про одного загиблого та 16 постраждалих.

Фото зі сторінки «Книга пам'яті померлих за кордоном українців» у соціальних мережах.

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