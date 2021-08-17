Немовля за 70 тисяч доларів: в Україні викрили схему продажу новонароджених за кордон

В Україні процвітає торгівля дітьми за кордон. Нещодавно СБУ виявила групу, яка торгувала новонародженими «під ключ».

А сьогодні про факт продажу немовляти за 70 тисяч доларів США повідомив глава Нацполіціі Ігор Клименко.

Схему «впровадили» в одній із спеціалізованих клінік Києва, замаскувавши її під сурогатне материнство.

За словами Клименка, оперативники Департаменту міграційної поліції та слідчі вели цю справу понад два роки.

Організатор схеми — керівник клініки, якому знаходили клієнтів іноземці.

Для того, щоб отримати дитину, «замовник» повинен сплатити близько 70 тисяч доларів США й укласти фіктивний шлюб з українкою. Пізніше «подружжю» шукали сурогатну матір.

Надалі від дітей «матері» відмовлялися, а батьки вивозили їх в одну з республік Східної Азії.

Поліції вдалося в процесі документування вилучити трьох новонароджених та передати їх соцслужбам.

Клименко зазначив, що не менше 13 дітей були продані й вивезені з України.

«На жаль, переконаний, що це не остання така група, тому що українське законодавство надто лояльне у цьому питанні. Між сурогатним материнством та торгівлею дітьми дуже тонка грань. Ми її бачимо і показуємо всім. Однак нам дуже потрібна допомога законодавців. Без посиленого нормативного врегулювання цього питання нам не вдасться повністю припинити процес продажу українських дітей за кордон», — написав глава Нацполіціі.

Нагадаємо, у 2020 році в Україні широко обговорювався скандал навколо дітей, народжених сурогатними матерями для батьків-іноземців. «ФАКТИ» докладно писали про це.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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