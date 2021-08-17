Немовля за 70 тисяч доларів: в Україні викрили схему продажу новонароджених за кордон
В Україні процвітає торгівля дітьми за кордон. Нещодавно СБУ виявила групу, яка торгувала новонародженими «під ключ».
А сьогодні про факт продажу немовляти за 70 тисяч доларів США повідомив глава Нацполіціі Ігор Клименко.
Схему «впровадили» в одній із спеціалізованих клінік Києва, замаскувавши її під сурогатне материнство.
За словами Клименка, оперативники Департаменту міграційної поліції та слідчі вели цю справу понад два роки.
Організатор схеми — керівник клініки, якому знаходили клієнтів іноземці.
Для того, щоб отримати дитину, «замовник» повинен сплатити близько 70 тисяч доларів США й укласти фіктивний шлюб з українкою. Пізніше «подружжю» шукали сурогатну матір.
Надалі від дітей «матері» відмовлялися, а батьки вивозили їх в одну з республік Східної Азії.
Поліції вдалося в процесі документування вилучити трьох новонароджених та передати їх соцслужбам.
Клименко зазначив, що не менше 13 дітей були продані й вивезені з України.
«На жаль, переконаний, що це не остання така група, тому що українське законодавство надто лояльне у цьому питанні. Між сурогатним материнством та торгівлею дітьми дуже тонка грань. Ми її бачимо і показуємо всім. Однак нам дуже потрібна допомога законодавців. Без посиленого нормативного врегулювання цього питання нам не вдасться повністю припинити процес продажу українських дітей за кордон», — написав глава Нацполіціі.
Нагадаємо, у 2020 році в Україні широко обговорювався скандал навколо дітей, народжених сурогатними матерями для батьків-іноземців. «ФАКТИ» докладно писали про це.
Фото: https://ua.depositphotos.com186
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