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Події

На алеї Героїв Небесної сотні в Києві з бійкою знесли «радянські» декорації до Дня Незалежності

15:03 17 серпня 2021
активісти

У вівторок, 17 серпня, у центрі Києва сталася сутичка між поліцією та активістами, які намагалися знести інсталяції радянської епохи, встановлені до дати святкування Дня Незалежності України, повідомляє «РБК-Україна».

Фанерні декорації радянських автоматів з газованою водою, ящик морозива, дитяча машинка та кімнати з радянським інтер'єром встановлені так, що перекривають фото розстріляних на Майдані протестувальників.

За словами мера Києва Віталія Кличка, столична влада не отримували документів на установку інсталяції. Він дав доручення Департаменту благоустрою демонтувати їх.

Але демонтаж до приходу комунальників почали активісти.

Прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров в ефірі «Україна 24» заявив, що це не декорації для ностальгії за «автоматами з газованою водою та морозиву по 50 копійок».

За його словами, це декорації для телетрансляції на День Незалежності. На них є всі епохи, через які Україна пройшла до незалежності.

Він також уточнив, що ці тимчасові конструкції повинні прибрати після Дня Незалежності.

Нагадаємо, День Незалежності України відзначатиметься 4 дні. Національний банк анонсував випуск серії золотих та срібних монет, присвячених цій даті. У Києві до свята передбачені персональні виплати людям з особливими заслугами перед державою. Крім того, за програмою «Турбота» виплатять матеріальну допомогу найбільш малозабезпеченим киянам.

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