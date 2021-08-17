Смерть на курорті: в Туреччині раптово помер колишній начальник Нацполіціі Дніпропетровської області

У Туреччині на відпочинку помер колишній керівник поліції Дніпропетровської області Віталій Глуховеря. Йому було 57 років. Як повідомляє «Днепр областной», причиною смерті стала тромбоемболія (відрив тромбу).

Генерал поліції Глуховеря останній рік займав пост проректора Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. У вузі підтвердили інформацію про смерть генерала.

У 2015−2017 роках Глуховеря був ректором дніпропетровського вузу, а у травні 2017 року залишив викладацьку роботу і очолив обласне управління поліції. Пропрацювавши трохи більше року, Глуховеря потрапив в гучний скандал, за підсумками якого був відправлений у відставку.

Навесні 2018 року автомобіль генерала зупинила патрульна поліція, Водій відмовився пред'явити документи і почав доводити, що авто належить генералу Глуховері. Після того, як водій зателефонував високопосадовцю, на місце прибув спецпідрозділ «КОРД» і затримав патрульних. Влітку 2019 року Глуховерю звільнили, отримавши його прохання про відставку. А ДБР відкрило розслідування про можливе зловживання повноваженнями з боку генерала.

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