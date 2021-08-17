«Там б'є струмом! Виходьте з води!»: на популярній базі відпочинку загинули два молодих співробітники IT-компанії

У вівторок, 17 серпня, в Чернігові поховали двох співробітників IT-компанії «SendPulce», які трагічно загинули під час корпоративу, відпочиваючи на популярній базі «Бреч». Трагедія сталася 15 серпня приблизно об 11 годині дня. За попередньою версією, 25-річний Владислав Каснер і 28-річний Євген Іванов загинули від удару струмом, плаваючи по озеру на сапбордах. «ФАКТИ», які раніше повідомляли про аналогічну трагедію на пляжі в курортній Кирилівці , з'ясували подробиці і цієї надзвичайної події.

«Влад раптом почав битися в конвульсіях»

— У нас був корпоратив, — розповів «ФАКТАМ» співробітник IT-компанії «SendPulce» Максим. — Давно збиралися відпочити десь всім нашим великим колективом, з дружинами та дітьми. Всього нас було 140 осіб.

У суботу, 14 серпня, на кількох автобусах ми приїхали в селище Бреч, яке знаходиться у Крюківському районі. Саме це селище дуже маленьке. Наскільки нам відомо, там живе трохи більш як 200 чоловік. Але тут зуміли побудувати досить пристойну, як нам здавалося, базу відпочинку. Причому її зробили буквально з нічого. На околиці селища було невелике болітце, яке очистили, залили водою і зробили дуже гарне озеро.

Ми повинні були їхати додому на наступний день, у неділю ввечері. Після сніданку ми всією своєю дружною компанією вирушили на озеро. Хтось купався біля самого берега. А хтось в оренду взяв сапборди — це така пласка плавуча конструкція, якою управляють за допомогою одного весла.

На одному з таких сапбордів плавав Влад. Він зробив коло навколо озера і вже повертався, як раптом щось сталося. Я особисто не бачив, але колеги розповідали, що Влад несподівано почав битися, немов у конвульсіях. Він спочатку щось закричав незрозуміле, а потім сповз з сапборда і пішов на дно. Женя в цей час стояв у воді по кісточки біля берега. До Влада він був найближче і тому, не роздумуючи, кинувся на допомогу товаришеві. Але встиг зробити всього лише кілька кроків, як теж забився в конвульсіях і впав. Його тіло залишалося на поверхні. Женя не подавав ознак життя.

У цей час на березі з'явився сторож. Він був дуже наляканий. Бігав по березі та кричав: «Там б'є струмом! Виходьте з води!» А в озері в цей час ще й дітлахи купалися.

27 червня Владислав святкував своє весілля

— Як вдалося дістати з води Євгенія та Владислава?

— У воду боялися заходити. Всі в шоку стояли на березі. Хтось голосно запитав, чи є тут рятувальники і лікарі. Ні тих, ні тих не було. Хтось уже дзвонив у швидку.

Не відразу здогадалися, що потрібно вирубити електрику на всій базі. Тільки після цього наші хлопці змогли дістати з води Женю і Влада. Євгенія діставали за допомогою весла.

Женя був найближче до Влада і відразу кинувся на допомогу товаришеві

«В озері працював електронасос, який був підключений до штучного водоспаду»

— Владислав ще подавав ознаки життя. Коли його винесли на берег, до нього підбігла його дружина Катя, — продовжує Максим. — Вона так плакала. Адже вони зовсім недавно одружилися. 27 червня ми у них на весіллі гуляли. І тут така трагедія. Кажуть, що Влад так і помер на руках у дружини.

Медики з району приїхали хвилин через десять. Женю реанімували, напевно, годину. Але, на жаль, безрезультатно. У Євгена залишилися дружина та трирічний син.

— Ви добре знали обох хлопців?

— Так, звичайно. Женя був менеджером з продажу в нашій компанії. Спортсмен, грав за нашу футбольну команду, захоплювався веслуванням. Не пив, не курив. Завжди готовий був прийти на допомогу. Тож не дивно, що саме він першим кинувся рятувати Влада.

А Владислав, попри молодість, вже років чотири працював у нас маркетологом.

Колектив у нас великий і дружний. Ми і досі не можемо відійти від шоку. Чому таке сталося на популярній базі відпочинку?

Женя (у першому ряду в центрі) був спортсменом, грав за місцеву футбольну команду, захоплювався веслуванням, не пив, не курив

— Вам відомо про причини трагедії?

— Чув, коли поліція опитувала свідків, що в озері працював електронасос, який був підключений до штучного водоспаду. Мабуть, не був заземлений. Я ще в суботу звернув увагу на те, що він сильно гуде.

Кажуть, що електриком на базі працював якийсь пенсіонер, якому, мало не за сімдесят. Устаткування було, м'яко кажучи, не в найкращому стані. Напевно, цього пенсіонера і зроблять зараз крайнім…

«ФАКТАМ» не вдалося поспілкуватися з представниками бази відпочинку «Бреч». Телефон їх не відповідає. На сайті бази відпочинку зараз розміщено оголошення: «Шановні гості. У зв'язку з трагічними подіями, повідомляємо, що комплекс припиняє свою роботу з 16.08.21р. На території комплексу проводяться слідчі дії та проходить перевірка всіх систем безпеки. Сподіваємось на розуміння».

На сайті можна побачити, що проживання в еко-готелі відносно недороге. Так, номер люкс на одну людину на добу коштує 500 гривень. На базі відпочинку працює кінний манеж. На конефермі 300 коней.

База відпочинку «Бреч» зараз не працює у зв'язку з трагічними подіями і веденням слідчих дій. Фото: Facebook

У поліції Чернігівської області «ФАКТАМ» заявили, що наразі час ведуться слідчі дії. Відкрито кримінальне провадження за статтею 119 «Вбивство через необережність», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

— За свідченням очевидців, чоловіків вбило струмом, але ми повинні отримати зараз усі результати експертизи, перш ніж щось стверджувати, — прокоментували в поліції. — До речі, на тілах жертв не було опіків, характерних для удару струмом. Але, якщо це відбувається у воді, опіків на тілах зазвичай не буває.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на непрацюючій базі відпочинку під Києвом 4-річний хлопчик впав у дірку туалету. Його кинулася рятувати 10-річна сестра і теж провалилася. Врятувати дівчинку, на жаль, не вдалося.

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