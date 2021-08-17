В Одесі масове зараження COVID-19 в дитячому оздоровчому центрі розслідує поліція

У вівторок, 17 серпня, поліція почала розслідування за фактом масового зараження COVID-19 дітей і дорослих в оздоровчому центрі «Молода гвардія», розташованому в Суворовському районі Одеси. Нагадаємо, раніше правоохоронці вивчали обставини масового отруєння в дитячому таборі в Сергіївці Одеської області.

Встановлено, що діти, які на початку серпня прибули в табір на відпочинок і оздоровлення, мали довідки про сприятливе епідеміологічне оточення. Однак вже через тиждень у кількох дівчаток та хлопчиків з'явилися ознаки гострої респіраторної хвороби. Всім їм були проведені діагностичні тести на COVID-19, у більшості неповнолітніх результати виявилися позитивними. Тому їх відразу ж ізолювали від інших дітей.

«Згодом коронавірусну інфекцію швидкими тестами діагностували ще у кількох дітей і педагогів, — уточнили в поліції. — Усі хворі зараз знаходяться під постійним наглядом лікарів. Один з трьох таборів оздоровчого центру, в якому проживали хворі діти, закритий на карантин. Інші два табори працюють з дотриманням всіх належних норм».

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь» Кримінального кодексу України. Розпочато розслідування.

Як стало відомо «ФАКТАМ», в даний час у закладі вже 47 хворих: 44 дитини у віці 12−14 років і троє дорослих (вожаті). Зараз усі хворі перебувають в ізоляторі під наглядом лікарів. Вирішується питання про доцільність розгортання госпіталю на території центру.

Ніякої офіційної інформації про дану ситуацію чиновники обладміністрації (департаменту охорони здоров'я) та регіонального лабораторного центру МОЗ поки не дають. Хоча, за словами представників адміністрації «Молодої гвардії», перші симптоми захворювання у деяких хлопців з'явилися ще 12 серпня. На наступний день в центрі протестували всіх дітей і персонал і виявили інших хворих.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про НП в Одеській обласній клінічній дитячій лікарні, де малюки отруїлися неякісною їжею .

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