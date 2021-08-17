Смерть мера Кривого Рогу Павлова: ЗМІ оприлюднили нові деталі

У справі про загибель мера Кривого Рогу Костянтина Павлова починають з'являтися перші неузгодженості. Соратники Павлова по міськраді не вірять у самогубство і звертають увагу на дивні маніпуляції на місці події. У поліції тим часом знайшли аргументи на користь версії про суїцид, повідомляє «Сегодня».

Офіційно слідство розглядає три варіанти того, що сталося вранці 15 серпня в будинку Павлова: самогубство, вбивство і необережне поводження зі зброєю. Депутат Криворізької міськради Вікторія Третяк, проаналізувавши фото з місця, каже, що пошкодження на обличчі й тілі не схожі на наслідки падіння на підлогу — швидше, вони виглядають, як сліди побоїв. На побиття вказують розпухле праве око, гематома на правій щоці, кров на підборідді, пошкодження вуха. Крім того, за словами депутата, зброю, яка лежала поруч з тілом, явно пересували, а деякі особисті речі Павлова зникли.

«Сегодня», посилаючись на джерело в поліції Дніпропетровської області, повідомляє, що зараз слідство вивчає джерела походження коштів у мера на виборчу кампанію 2020 року. Не виключено, що там могли бути і гроші кримінальних структур. Тиск з боку цих «кредиторів» міг підштовхнути до самогубства.

Є аргументи і за версію про умисне вбивство. Павлову могли помститися кримінальні структури за недавнє затримання банди в Кривому Розі. Не виключений такий варіант, що мер передав слідству цінну інформацію, банду викрили, а її ватажка затримали, і тут же послідувала розплата від тих, хто залишився на волі. Таку версію наводить криміналіст Сергій Пахоменко.

Нагадаємо, незабаром після загибелі Павлова в мережі з'явилося відео з камери відеоспостереження в будинку мера. У кадрі з'являється міський голова з карабіном в руках і з кимось листується у телефоні. Передсмертної записки в будинку не знайшли.

У будинку Павлова було достатньо камер спостереження, але повне відео з них так і не було оприлюднено.

Прощання з Павловим призначено на ранок 19 серпня. Церемонія почнеться о 9.00 в театрі Шевченка.

Фото Костянтин Павлов / Facebook

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