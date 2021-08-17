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Події

Смертельна ДТП в Черкасах: 6 постраждалих, загинула молода дівчина

21:15 17 серпня 2021
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Незважаючи на суворі покарання за п'яне водіння, автовласники продовжують сідати за кермо напідпитку. Чергова така смертельна ДТП сталася в Черкасах біля пляжу «Пушкінський». П'яний водій посадив у свій мінівен сімох людей, але з керуванням не впорався і влетів в дерево. 15-річна дівчина, поруч з якою прийшовся основний удар, загинула. Про це повідомила поліція області.

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ДТП сталася біля пляжу "Пушкінський"

Вже встановлено, що загибла була родом з села Дубіївка, Черкаського району. Ще одна 15-річна пасажирка мінівена зараз у реанімації у важкому стані. Дівчина приїхала до Черкас із Київської області.

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Авто в'їхало в дерево

Решта пасажирів лежать у лікарні з травмами. Постраждали 38-річний чоловік, 29-річна жінка, юнаки 20 і 18 років, 19-річна дівчина.

Водія Opel Vivaro перевірили на алкоголь в Черкаському наркологічному диспансері. Аналіз показав 0,7 проміле. При таких показниках спостерігається розлад рухової функції і координації рухів. Доза приблизно відповідає двом-трьом чаркам горілки.

Водія затримано, справа розслідується за ч. 3 ст. 286−1 Кримінального кодексу України (ДТП зі смертельними наслідками).

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В організмі виявили 0,7 проміле алкоголю

Нагадаємо, експерти вважають, що п'яних порушників на дорогах можна буде ефективно виявляти за допомогою інших водіїв, і для цього вже розроблено спеціальний додаток.

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