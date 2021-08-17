Вбивство 6-річної дівчинки під Харковом: підозрюваний розповів свою версію трагедії

У гучній справі про вбивство шестирічної дівчинки в Харківській області, як і раніше, лише один підозрюваний — 13-річний сусідський підліток. Зараз фігурант розслідування намагається переконати, що коли привів жертву на місце вбивства, то просто виконував прохання дорослого чоловіка. Аудіозапис розмови з підлітком прозвучав у ефірі програми «Говорить Україна».

Так, підозрюваний розповів, що чоловік попросив привести дівчинку і пообіцяв допомогти розібратися з набридлою шестирічкою. На питання про те, чи обіцяв чоловік вбити дівчинку, було дано ствердну відповідь.

У Харківській обласній прокуратурі кажуть, що ще на першому допиті підліток повідомив, що причетний до вбивства. Надалі юнак видавав дуже суперечливі відомості щодо події.

Нагадаємо, вбивство шестирічної Мирослави в селі Старий Салтов сталося 28 липня. Дівчинка вирушила ввечері погуляти разом з сусідом-підлітком і додому не повернулася. Пізніше тіло дівчинки знайшли в покинутій будівлі. Зараз підозрюваний підліток знаходиться в дитячому приймальнику-розподільнику. Якщо юнака визнають винним, то йому загрожує до трьох років у спецзакладі для неповнолітніх, які вчинили злочини.

Мати підлітка раніше заявила, що поліції варто перевірити дорослого чоловіка з Харкова, про який згадувалося на допиті. У поліції назвали цю версію маячнею.

Фото https://ua.depositphotos.com/

329

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter