Буря вирувала у Хмельницькому, Вінниці та на Буковині: фото та відео негоди

Негода, про яку попереджали синоптики, серйозно «погуляла» низкою областей України, в тому числі й Хмельниччиною.

Як повідомляють в обласному главку ДСНС, сильна злива 17 серпня ввечері супроводжувалася шквальним вітром. Рятувальники як відкачували воду з вулиць, з підвалів будинків, так і прибирали повалені ураганним вітром дерева.

Фото ДСНС

А телеграм-канал «Хмельницький live» показав, на що перетворилися вулиці обласного центру.

Негода додала роботи і рятувальникам Вінниччини. Підрозділи ДСНС прибирали повалені, в тому числі й на дороги, дерева. До проведення робіт залучалося 56 чоловік особового складу та 14 одиниць спецтехніки.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

У мережі також показали наслідки негоди у Чернівецькій області — у мережу виклали відео дерев, які впали прямо на дорогу. Два населених пункти на Буковині залишилися без світла.

На середу, 18 серпня, штормове попередження оголошено в західних областях, на півночі і в центрі, а також на всій території Одеської та Миколаївської областей.

Фото ГСЧС.

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