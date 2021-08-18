Буря вирувала у Хмельницькому, Вінниці та на Буковині: фото та відео негоди
Негода, про яку попереджали синоптики, серйозно «погуляла» низкою областей України, в тому числі й Хмельниччиною.
Як повідомляють в обласному главку ДСНС, сильна злива 17 серпня ввечері супроводжувалася шквальним вітром. Рятувальники як відкачували воду з вулиць, з підвалів будинків, так і прибирали повалені ураганним вітром дерева.
А телеграм-канал «Хмельницький live» показав, на що перетворилися вулиці обласного центру.
Негода додала роботи і рятувальникам Вінниччини. Підрозділи ДСНС прибирали повалені, в тому числі й на дороги, дерева. До проведення робіт залучалося 56 чоловік особового складу та 14 одиниць спецтехніки.
У мережі також показали наслідки негоди у Чернівецькій області — у мережу виклали відео дерев, які впали прямо на дорогу. Два населених пункти на Буковині залишилися без світла.
На середу, 18 серпня, штормове попередження оголошено в західних областях, на півночі і в центрі, а також на всій території Одеської та Миколаївської областей.
Фото ГСЧС.39
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