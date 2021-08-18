У Києві застрелили чоловіка: перші подробиці

У Києві в районі ДВРЗ на вулиці застрелили чоловіка. На місці вже працюють патрульна поліція і слідчо-оперативна група, приїхала «швидка», щоб забрати тіло. Про це повідомили столичні правоохоронці.

Вбивство сталося на вулиці Новаторів в районі ДВРЗ. Чоловіка спочатку побили, а потім вистрілили в корпус і в голову. Вбивці втекли.

У поліцію зателефонував випадковий очевидець того, що сталося. За його словами, стрілянину на вулиці він почув близько 11.30. Поліція опитує заявника та інших свідків, йде огляд території.

Нагадаємо, раніше поліції довелося розслідувати стрілянину на столичному Печерську, де стався конфлікт між киянином і іноземним громадянином.

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