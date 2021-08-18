Масштабна аварія у Дніпропетровській області: зіткнулися чотири вантажівки (відео)

У Дніпропетровській області, де раніше відбулася смертельна ДТП за участю автомобіля «ВАЗ» і мікроавтобусу, на Полтавському шосе у Амур-Нижньодніпровському районі зіткнулися чотири вантажні автомобілі, один з яких загорівся.

Як повідомляють в обласному главку ДСНС, у ДТП потрапили вантажівка Scania, яка перевозила нафтопродукти, вантажний автомобіль DAF, призначений для перевезення сипучих зернових культур, малотонажний вантажний автомобіль Mercedes і вантажний автомобіль DAF.

Фото ДСНС.

фото ДСНС.

«На момент прибуття рятувальників кабіна вантажного автомобіля DAF виявилася охопленою вогнем, на щастя водій вчасно покинув палаючий транспортний засіб. У понівеченій вантажівці Mercede був заблокований водій. Працівниками екстреної медичної служби були госпіталізовані до медичних закладів міста Дніпро четверо постраждалих з травмами різних ступенів тяжкості», — повідомили у надзвичайній службі.

фото ДСНС.

Тим часом в поліції уточнили, що 28-річний водій Mercedes Atego загинув на місці ДТП. Його пасажир і водії інших вантажівок потрапили у лікарню.

фото НПУ

Попередня картина масштабного дорожньо-транспортної пригоди наступна. 66-річний водій вантажівки Daf виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з Mercedes Atego.

фото НПУ

За Daf у попутному напрямку рухався інший великогабаритний транспорт, який допустив зіткнення з причепом авто, що їхало попереду. Далі Mercedes Atego зіткнувся зі Scania — габаритне авто виїжджало з АЗС.

Нагадаємо, що нещодавно у Закарпатті водій вантажівки спровокував ДТП на залізничному переїзді — він зіткнувся з пасажирським потягом № 14 Київ — Солотвино. Водій вантажівки при справно працючій сигналізації виїхав на колію на переїзді перегону Корольово — Рокосово.

Заголовне фото ДСНС.

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